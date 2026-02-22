La doppietta di O’Reilly porta il City a un passo dalla capolista Arsenal

Nico O’Reilly ha segnato due gol decisivi, portando il Manchester City a un passo dalla capolista Arsenal. La sua doppietta ha permesso ai Citizens di battere il Newcastle per 2-1 all’Etihad, riducendo il divario in classifica a soli due punti. La squadra di casa ha dominato il primo tempo, ma ha dovuto sudare fino alla fine per conquistare i tre punti. La partita ha mostrato il valore di O’Reilly come protagonista offensivo.

2026-02-22 00:11:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Nico O’Reilly ha segnato una doppietta mentre il Manchester City ha ridotto a due punti il??divario con l’Arsenal, capolista della Premier League, vincendo di misura per 2-1 sul Newcastle all’Etihad. Lewis Hall aveva pareggiato per i Magpies, che a metà settimana hanno effettuato la trasferta più lunga di un club inglese nella storia della Champions League e hanno tenuto a bada la squadra di Pep Guardiola per lunghi periodi di gioco. Tuttavia, la doppietta di O’Reilly ha assicurato che la corsa al titolo rimanesse davvero aperta in vista del derby del nord di Londra di domenica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

