La diocesi piange don Natale Fu assistente Unitalsi di Bertinoro

Don Natale Garavini, 87 anni, è deceduto alla casa di cura Villa Serena, dove era ricoverato da alcuni giorni. La sua morte deriva da problemi di salute che lo avevano colpito di recente. Era stato assistente dell’Unitalsi a Bertinoro e conosciuto per il suo impegno nel sociale. La diocesi di Forlì-Bertinoro piange la perdita di un sacerdote amato, che ha dedicato gran parte della vita agli anziani e alle persone in difficoltà. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai fedeli.

Ancora un lutto tra i sacerdoti della diocesi di Forlì-Bertinoro: venerdì 20 è morto don Natale Garavini, 87 anni, e il decesso è avvenuto alla casa di cura Villa Serena, dove era ricoverato ultimamente. Il cordoglio della diocesi si unisce così a quello per don Bruno Bertelli, i cui funerali si sono svolti venerdì. Entrambi i sacerdoti risiedevano presso la Casa del Clero, nel Seminario di via Lunga. La messa esequiale di don Garavini sarà presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, domani alle 11 nella basilica di San Rufillo a Forlimpopoli, il paese dove don Natale era nato il 18 marzo 1938.