La destra omaggia Valerio Verbano i compagni scatenano la bagarre Rampelli | Sanno solo odiare

La commemorazione di Valerio Verbano ha scatenato tensioni tra gruppi di destra e sinistra a Roma, con alcuni antagonisti che hanno interrotto l’evento. La causa è stata la deposizione di una corona congiunta da Regione, Campidoglio e Città metropolitana davanti alla casa di Verbano, ucciso nel 1980. I “compagni” hanno reagito con insulti e spintoni, mentre Rampelli ha accusato la sinistra di odiare. La scena si è conclusa con un acceso scontro tra le parti.

“Un’altra brutta pagina è stata scritta questa mattina a Roma dalla sinistra, a ll’atto della deposizione di una corona congiuntamente nastrata da Regione, Campidoglio e Città metropolitana sotto l’abitazione di Valerio Verbano, ucciso sotto gli occhi dei genitori in casa il 22 febbraio 1980 a causa della sua fede politica”. L o dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. “La cerimonia – aggiunge – era stata concordata tra le tre istituzioni, ma alla consigliera Marika Rotondi, delegata dal presidente Rocca a rappresentare la Regione, prima è stato chiesto minacciosamente di andare via, poi si sono presentati un assessore e perfino il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, per ribadire la stessa pretesa perché l’istituzione regionale non era gradita in via Monte Bianco, quindi – visto che la consigliera restava al suo posto per rendere omaggio alla memoria del ragazzo comunista ucciso – nel corso del minuto di silenzio una ventina di persone hanno urlato slogan ingiuriosi ‘Fuori i fascisti dal nostro quartiere’ e cantato ‘Bella ciao’ in segno di contestazione verso la delegata del presidente Francesco Rocca”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

46 anni fa Valerio Verbano, studente e militante comunista veniva assassinato da un gruppo di neofascisti. Aveva 18 anni. Da allora i colpevoli sono rimasti impuniti: è la testimonianza della copertura che il potere borghese riserva a chi agisce per difenderlo. I - facebook.com facebook

Il neofascismo uccide. Verità e giustizia per Valerio Verbano. #valerioverbano #ValerioVive x.com