La cronologia di ChatGPT svela il piano di una sospetta serial killer | cercava dosi letali di farmaci e alcol

La cronologia di ChatGPT mostra che una donna di 21 anni cercava dosi letali di farmaci e alcol, collegando il suo comportamento a due omicidi e a un tentato omicidio. Gli investigatori hanno scoperto che la ragazza consultava spesso l’intelligenza artificiale per approfondire gli effetti di combinazioni di sonniferi e alcol. Un dettaglio che ha portato a sospettare un piano criminoso. Le autorità stanno approfondendo il suo collegamento con i delitti.

Secondo gli investigatori la donna avrebbe ucciso due uomini e provato a ucciderne un terzo. A rivelare le intenzioni omicide della sospettata sarebbe stata la cronologia di ChatGPT, alla quale la ventunenne si era rivolta per conoscere gli effetti del mix di sonniferi e alcolici.