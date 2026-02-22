La Cremonese all’Olimpico tra macerie e orgoglio | Nicola reinventa la difesa per il miracolo

La Cremonese ha affrontato la Roma all’Olimpico, spinta dalla volontà di reagire dopo settimane di delusioni. Nicola ha deciso di cambiare modulo e rinforzare la linea difensiva, sperando di mettere in difficoltà gli avversari. I giocatori si sono impegnati per dimostrare di non voler mollare, anche se la squadra si trova in una situazione complicata. La partita si preannuncia difficile, ma la voglia di emergere resta alta.

Mentre la Roma intravede il traguardo Champions, la Cremonese sbarca nella Capitale immersa in una crisi d'identità e di risultati che appare senza fine. Il sodalizio grigiorosso attraversa un tunnel di undici partite consecutive senza vittorie, una striscia negativa che ha fatto sprofondare la squadra in piena zona retrocessione. Come se non bastasse il deficit di punti, il tecnico Davide Nicola deve fare i conti con un'infermeria che ha letteralmente decimato il pacchetto arretrato proprio alla vigilia della sfida contro l'attacco di Gasperini. Emergenza totale: Baschirotto k.o. e difesa da inventare.