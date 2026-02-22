La classifica dei portieri della Serie A è impietosa con Di Gregorio e la Juve | è messo malissimo

Le recenti prestazioni di Di Gregorio hanno evidenziato le sue difficoltà, soprattutto dopo la sconfitta casalinga contro il Como. La partita ha mostrato errori evidenti che penalizzano la squadra e mettono in discussione le sue capacità di portiere di livello. La Juve, invece, si trova in una posizione difficile nella classifica, complicando il cammino verso obiettivi importanti. La situazione attuale solleva molte domande sul futuro del giocatore e della squadra.