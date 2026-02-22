La classifica dei portieri della Serie A è impietosa con Di Gregorio e la Juve | è messo malissimo
Le recenti prestazioni di Di Gregorio hanno evidenziato le sue difficoltà, soprattutto dopo la sconfitta casalinga contro il Como. La partita ha mostrato errori evidenti che penalizzano la squadra e mettono in discussione le sue capacità di portiere di livello. La Juve, invece, si trova in una posizione difficile nella classifica, complicando il cammino verso obiettivi importanti. La situazione attuale solleva molte domande sul futuro del giocatore e della squadra.
Le sbavature nella sfida contro il Como (persa 0-2 in casa) hanno messo il dito nella piaga alimentando il partito di quanti non ritengono l'ex numero uno del Monza all'altezza di una squadra che culla ambizioni di rango. Cosa dicono i numeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Inter-Juventus, la sfida passa anche dai portieri: Sommer e Di Gregorio chiamati ad una svoltaIl derby tra Inter e Juventus di sabato sera alle 20:45 a San Siro si gioca anche tra i pali, con Sommer e Di Gregorio sotto stretta osservazione.
Argomenti discussi: Clean Sheet Serie A: De Gea il titolare che ne ha totalizzati meno in stagione, la classifica; Di Gregorio è già al capolinea, nel futuro della Juve Carnesecchi o Restes; Pari a San Siro; Risultatismo contro Giochismo. È parità tra Allegri e Fàbregas.
