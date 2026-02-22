La Città di Salerno crack società editrice | Procura generale ricorre contro sentenza patteggiamento

La Procura generale ha deciso di impugnare la sentenza di patteggiamento di Salerno, accusando una presunta violazione delle norme di legge. La decisione deriva dall’analisi di alcuni elementi emersi durante il procedimento, che hanno portato a ritenere la sentenza non corretta. La società editrice coinvolta ha già avviato le procedure per chiarire la propria posizione. La vicenda si concentra sulla gestione delle procedure legali e il rispetto delle regole.

© Anteprima24.it - La Città di Salerno, crack società editrice: Procura generale ricorre contro sentenza patteggiamento

Tempo di lettura: 2 minuti Annullare la sentenza di patteggiamento per presunta violazione di legge, disponendo il rinvio degli atti. Lo chiede la Procura generale di Salerno, ricorrendo in Cassazione contro una pronuncia del dicembre scorso, relativa al crac della società editrice del quotidiano la Città di Salerno. Una vicenda processuale sfociata nel patteggiamento per 12 imputati di bancarotta semplice. Ma la Procura generale non ci sta: la sentenza sarebbe viziata da violazione del provvedimento di imputazione. Un’imputazione coatta ordinata dal giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto le richieste di archiviazione del pm giustificate da speciale tenuità del fatto, dopo l’esborso riparativo degli indagati alla curatela fallimentare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: La Città di Salerno, crack società editrice: patteggiano imprenditori Lombardi, Di Canto e altri 10 Inchiesta di Palermo su appalti e corruzione, la Procura non ricorre contro il mancato arresto di RomanoLa Procura di Palermo ha annunciato di non ricorrere contro il mancato arresto di Saverio Romano, deputato di Noi Moderati, in relazione a un'inchiesta su appalti e corruzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lescano, il nuovo condottiero della Salernitana; Salerno, l’alcova di sesso e droga: le tracce sul web; Addio ai giovani, Salerno è sempre più anziana; Quantum valley all’Università di Salerno, il sogno s’arena al Tar. A Salerno è “pronto a ricominciare, dobbiamo riprendere la città e la provincia”. Sull’eventualità che il Pd provinciale valuti la sua candidatura é caustico: “Chi mi vuole votare mi vota”. #salerno #pd sindaco - facebook.com facebook