La carica dei mille per il carnevale a Codroipo successo per il ritorno della festa in maschera

La sfilata di Carnevale a Codroipo ha richiamato oltre mille persone, grazie alla ripresa della festa dopo 28 anni di pausa. La manifestazione ha coinvolto maschere colorate e carri decorati, creando un’atmosfera vivace nel centro cittadino. La partecipazione massiccia dimostra quanto questa tradizione sia amata dai residenti. La festa si conclude con una grande festa in piazza, mentre le strade si riempiono di musica e allegria.

La festa di carnevale, tornata nel 2025 dopo 28 anni di assenza, ha richiamato oltre mille persone confermandosi un momento di grande unione e divertimento per tutta Codroipo Oltre mille persone hanno affollato il centro di Codroipo per la sfilata di Carnevale, tornata nel 2025 dopo 28 anni di assenza e già capace di confermarsi un appuntamento molto partecipato. La manifestazione, organizzata dall'associazione "Codroipo c'è" con il patrocinio del Comune, si è svolta sabato 21 febbraio 2026. Undici i gruppi mascherati in corteo, per un totale di circa quattrocento partecipanti, cinque in più rispetto all'edizione precedente.