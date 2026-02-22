La camicia bruciata dal ferro da stiro costa 700 euro | l'incidente domestico diventa status symbol

Una camicia con una bruciatura provocata dal ferro da stiro vale 700 euro perché Vetements ha creato una stampa unica. La marca ha scelto di trasformare un incidente domestico in un elemento di stile distintivo, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. La camicia, infatti, mostra la forma della bruciatura come un dettaglio di design. Questa scelta audace rende il capo un vero e proprio oggetto di desiderio nel mondo della moda.

Vetements ha realizzato una camicia con una stampa inconfondibile: la forma della bruciatura che lascia il ferro da stiro poggiato sul tessuto.