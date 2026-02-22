La Battaglia dell’Alba al CAAT | diritti qualità e il futuro incerto del lavoro notturno
La “Battaglia dell’Alba” al CAAT nasce dalla richiesta dei lavoratori di garantire migliori condizioni di lavoro notturno. La protesta scoppia dopo che viene proposta una riduzione dei turni e l’introduzione di nuove regole. I dipendenti temono di perdere diritti acquisiti e di compromettere la qualità delle consegne. I responsabili aziendali affermano di voler ottimizzare i processi, ma i lavoratori si preparano a manifestare. La questione rimane aperta e senza soluzioni immediate.
Il Centro Agro Alimentare di Grugliasco (CAAT) è a un bivio. Non è solo una questione di logistica, ma un dibattito profondo che tocca i diritti dei lavoratori, la sostenibilità del sistema agricolo locale e le abitudini di consumo di una città intera. Al centro della contesa c’è la proposta di dire addio allo storico turno notturno per passare a un orario diurno: un cambiamento che divide drasticamente chi vede nel “modello ufficio” un progresso sociale e chi, invece, lo considera il colpo di grazia per la filiera del fresco. Il fattore umano: tra dignità e sopravvivenza. Per decenni, il CAAT è stato il regno dei “resistenti della notte”. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
