La Battaglia dell’Alba al CAAT | diritti qualità e il futuro incerto del lavoro notturno

La “Battaglia dell’Alba” al CAAT nasce dalla richiesta dei lavoratori di garantire migliori condizioni di lavoro notturno. La protesta scoppia dopo che viene proposta una riduzione dei turni e l’introduzione di nuove regole. I dipendenti temono di perdere diritti acquisiti e di compromettere la qualità delle consegne. I responsabili aziendali affermano di voler ottimizzare i processi, ma i lavoratori si preparano a manifestare. La questione rimane aperta e senza soluzioni immediate.

Il Centro Agro Alimentare di Grugliasco (CAAT) è a un bivio. Non è solo una questione di logistica, ma un dibattito profondo che tocca i diritti dei lavoratori, la sostenibilità del sistema agricolo locale e le abitudini di consumo di una città intera. Al centro della contesa c’è la proposta di dire addio allo storico turno notturno per passare a un orario diurno: un cambiamento che divide drasticamente chi vede nel “modello ufficio” un progresso sociale e chi, invece, lo considera il colpo di grazia per la filiera del fresco. Il fattore umano: tra dignità e sopravvivenza. Per decenni, il CAAT è stato il regno dei “resistenti della notte”. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

Il futuro incerto dell’Università del RojavaA Qamîlo, l’escalation di violenza ha bloccato gli esami all’Università del Rojava.

Lavoro a singhiozzo, scarsa istruzione e futuro incerto: la geografia del disagio a Palermo, zona per zonaUno studio dell’Istat analizza la distribuzione del disagio socio-economico a Palermo, evidenziando le zone con maggiori criticità.

Argomenti discussi: La battaglia dell'alba ai mercati generali di Torino: Mi sveglio a mezzanotte da 45 anni, ma se cambiano l'orario siamo finiti; Carnevale Ivrea, una domenica tra battaglia delle arance e sfilata storica; La svolta: il giudice di pace ha annullato una multa dell’autovelox di Canale [il podcast]; Ucraina 4: la roulette russa che incombe sul Cremlino.

La battaglia dell’alba ai mercati generali di Torino: «Mi sveglio a mezzanotte da 45 anni, ma se cambiano l’orario siamo finiti»Sveglia a mezzanotte, clienti all’alba e merce fresca: i grossisti del Caat contro il nuovo orario deciso dal Comune ... msn.com

Volley D/M – La Mercatò Alba dà battaglia, ma al Palalanghe passa la capolistaVolley D/M - La Mercatò Alba dà battaglia, ma al Palalanghe passa la capolista Villanova, concreta nel prendersi il successo 3-1 ... ideawebtv.it

