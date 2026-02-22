La battaglia contro l’antenna 5G | Bypassati da una ditta arrogante

Caprigliola vive momenti di tensione a causa dell’installazione di una nuova antenna 5G, che i residenti considerano un danno ambientale. La ditta incaricata ha ignorato le proteste e ha proseguito con i lavori, suscitando sdegno tra la comunità. La struttura, alta trenta metri, spicca nel paesaggio e ha provocato numerose critiche. Le autorità locali stanno valutando come intervenire per fermare i lavori. La controversia continua senza che si trovi una soluzione immediata.

Caprigliola è in fermento. Al centro della contestazione c'è l'installazione di una nuova antenna 5G, alta trenta metri che, secondo i residenti, rappresenterebbe uno ' scempio ambientale ', capace di deturpare il panorama della zona. Inizialmente, l' amministrazione comunale di Aulla aveva rassicurato i cittadini: non sarebbe stato concesso l'uso di suolo pubblico per l'impianto. Tuttavia la società ha virato, come fatto anche in altri comuni lunigianesi, su un terreno privato, situato lungo la strada che conduce a Ponzano. Una scelta che ha colto di sorpresa la comunità, ignara dell'inizio del cantiere fino a poco tempo fa.