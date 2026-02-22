Kilian Jornet leggenda dello sci alpinismo sa bene che la grinta vince sempre

Kilian Jornet, atleta noto per la sua energia e determinazione, ha deciso di seguire con attenzione la gara di sci alpinismo (SkiMo) alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua presenza in tribuna testimonia l'interesse crescente verso questa disciplina, che sta guadagnando popolarità tra gli appassionati. Jornet, che ha sempre dimostrato grande passione per lo sport, osserva con attenzione ogni mossa dei concorrenti. La competizione si accende con i primi tentativi degli atleti in gara.

Kilian Jornet osserva l'arrivo dello sci alpinismo (SkiMo) alle Olimpiadi invernali di Milano?Cortina con l'entusiasmo di chi questo sport lo incarna da sempre. «Sono entusiasta di vedere le gare», racconta dalla Norvegia, dove vive e si allena. «Le prove olimpiche non mostrano tutto ciò che lo SkiMo può offrire, è bello vedere tutti questi atleti confrontarsi». A 38 anni, Jornet è molto più di un semplice spettatore interessato: plurivincitore della Coppa del Mondo di sci alpinismo, non gareggerà a Milano ma sarà comunque presente come allenatore. Cresciuto nei Pirenei spagnoli, lo SkiMo è parte della sua identità più profonda.