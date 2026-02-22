Kievallerta missili | udite esplosioni

A Kiev si sono sentite diverse esplosioni, dopo che le autorità avevano lanciato l’allarme per possibili attacchi missilistici. La causa sembra essere un aumento delle tensioni nella regione, che ha portato all’attivazione dei sistemi di difesa. Le esplosioni si sono concentrate in alcune zone della città, creando scompiglio tra i residenti. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre la città si prepara a eventuali sviluppi.

4.43 Diverse esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità avevano precedentemente lanciato l'allarme per il rischio di attacchi con missili balistici. Lo hanno riferito i giornalisti dell'AFP. Fra due giorni sarà il quarto anniversario dell'invasione russa. "E' stato dichiarato un allarme aereo a Kiev a causa della minaccia di un nemico che utilizza armi balistiche",ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale ucraina poco prima delle esplosioni, udite intorno alle 4:00 ora locale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Missili ipersonici Oreshnik sull’Ucraina, il video delle esplosioni durante l’attacco russo su Leopoli e KievDurante la notte, l’esercito russo ha lanciato missili ipersonici Oreshnik contro Leopoli e Kiev, provocando esplosioni e luci nel cielo.

KIEV SOTTO ATTACCO: BOMBARDAMENTI RUSSI NOTTURNI

Attacco a Odessa nella notte, incendi e case in cenere. Allerta aerea per missili a KievUn uomo è rimasto ferito. Lo ha riferito su Facebook il direttore dell'amministrazione di Odessa Serhiy Lysak, come riportato da Ukrinform. (ANSA) ... ansa.it

