Kiev 50 missili e 300 droni | la notte degli attacchi e il panico

Kiev ha subito un intenso attacco con 50 missili e 300 droni, causato dalla pressione militare crescente ai suoi confini. Le esplosioni hanno provocato blackout e danni alle infrastrutture, lasciando migliaia di abitanti senza elettricità e acqua. Le sirene antiaereo hanno risuonato per ore, mentre i vigili del fuoco intervenivano nelle zone colpite. La città si prepara alla ricostruzione, mentre si intensificano le tensioni nella regione.

Kiev nel Baratro: Una Notte di Attacchi e la Lunga Ombra della Guerra. Kiev è stata nuovamente colpita da un massiccio attacco russo, con danni significativi e interruzioni dei servizi essenziali per la popolazione civile. L'azione, che ha l'impiego di missili e un elevato numero di droni, ha colpito in particolare la periferia nordorientale della capitale ucraina, lasciando dietro di sé scene di devastazione e una comunità allo stremo dopo quasi quattro anni di conflitto. La spirale di violenza continua a mettere a dura prova la resilienza del popolo ucraino e a sollevare interrogativi sulla possibilità di una soluzione pacifica.

Guerra in Ucraina: missili e droni russi attaccano Kiev e Kharkiv nella notteStanotte Kiev e Kharkiv sono state colpite da una serie di attacchi con missili e droni provenienti dalla Russia.

