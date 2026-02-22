Kelly bocciato definitivamente da Orsi | Quando lo vedo che fa il titolare della Juventus…

Orsi critica duramente Kelly, sostenendo che il suo ruolo da titolare alla Juventus dimostra che qualcosa non funziona. La sua affermazione deriva dal fatto che Kelly non convince come leader della squadra. La sua posizione in campo solleva dubbi sulla strategia tecnica adottata. Kelly, infatti, ha avuto poche occasioni di dimostrare il suo valore in questa stagione. La discussione continua tra i tifosi, mentre la società valuta i prossimi passi.

Kelly bocciato definitivamente da Orsi: «Se lui è il titolare della Juventus qualcosa deve essere andato storto». Le dichiarazioni dell’ex portiere. Nando Orsi, ex portiere, degli studi di Sky Sport ha commentato la pesante sconfitta incassata dalla Juventus in casa contro il Como. Questa la sua analisi: « Sin dall’inizio sembrava che questa squadra avesse ancora reminiscenze della partita con l’Galatasaray, nella fase difensiva e negli errori. Prima del gol ci sono state due o tre occasioni create non dal Como, ma dalla Juventus, passaggi indietro a Di Gregorio, errori di appoggio. Quindi questa può essere una scusante, ma la Juventus ha sofferto troppo l’aggressività del Como, i raddoppi in mezzo al campo, non è mai riuscita a uscire dal basso». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lazio: «Yildiz dà forza a tutta la squadra, è un giorno importante per il futuro della Juventus. Conceicao e Kelly sono da valutare»Domani sera la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella 24esima giornata di Serie A.

