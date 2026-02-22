Kate Middleton torna in pubblico dopo l’arresto di Andrea e infrange il galateo

Kate Middleton ha partecipato a un evento pubblico dopo la notizia dell’arresto di Andrea, causata da accuse di cattiva condotta. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media, che evidenziano come la Royal Family affronti una crisi interna senza precedenti. Buckingham Palace si concentra su questioni di grande rilevanza, anche considerando modifiche alle leggi di successione. La scena si è svolta davanti a numerosi fotografi e spettatori, sottolineando la volontà di continuare con le attività ufficiali.

“ The Crown must go on ”, la Corona deve continuare, scrivono i media britannici. La Famiglia Reale in quanto istituzione è in profonda crisi e a Buckingham Palace ci si occupa di questioni serissime, di modificare persino la legge per privare l’ex Principe Andrea al diritto di successione al trono dopo l’ arresto per cattiva condotta in ufficio. Gli impegni delle teste coronate però, non si fermano, e c’è chi deve continuare a presenziare anche agli eventi più leggeri. Nonostante le tensioni a Palazzo, Kate Middleton ha scelto di mostrarsi in pubblico serena e sorridente sugli spalti dello stadio di Twickenham, in occasione della partita tra Inghilterra e Irlanda al torneo di rugby del Six Nations. 🔗 Leggi su Dilei.it

Kate Middleton rischia di non diventare Regina dopo l’arresto di AndreaKate Middleton potrebbe non diventare Regina a causa dell’arresto di Andrea.

Antonio Caprarica: «Dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea, Re Carlo dovrebbe abdicare. Solo Kate Middleton e William possono salvare la Corona»Antonio Caprarica sostiene che il recente arresto dell’ex Principe Andrea potrebbe spingere Re Carlo a rinunciare al trono.

Argomenti discussi: Kate Middleton torna in pubblico dopo il caso Andrew, foto e sorrisi al Sei Nazioni: la strategia della Royal Family; Il tumore di Kate Middleton è stato spiegato così ai figli (da papà William a cui è mancata la terra sotto i piedi); Kate Middleton, così ha raccontato del tumore ai figli: Ci è voluto del tempo. Il dolore profondo del principe William; Il principe William sulla malattia di Kate Middleton: dire ai bambini che la loro mamma aveva il cancro è stato come essere investito da un autobus.

