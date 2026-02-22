Kalulu | Abodi Shock la Giustizia Sportiva deve osare! Cartellino

Il ministro Abodi critica la gestione della partita tra Kalulu e Bastoni, sottolineando la necessità di un intervento più deciso da parte della Giustizia Sportiva. Secondo lui, le decisioni arbitrali devono essere più coraggiose e trasparenti, specialmente in situazioni delicate come questa. La discussione si accende intorno alla corretta applicazione delle regole e alla responsabilità degli arbitri. La vicenda continua a dividere gli appassionati di calcio.

Kalulu-Bastoni, il Ministro Abodi Invoca Coraggio nella Giustizia Sportiva: Un Caso che Accende il Dibattito sul Fair Play e l’Arbitraggio. Il caso dell’espulsione di Pierre Kalulu, centrocampista della Juventus, durante la partita contro l’Inter, e la successiva decisione del presidente della FIGC di respingere la richiesta di grazia del club bianconero, ha scatenato un ampio dibattito nel mondo del calcio italiano. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha espresso pubblicamente la sua perplessità riguardo alla decisione, sottolineando la necessità di un approccio più coraggioso e umano nell’applicazione delle regole, soprattutto quando si tratta di correggere errori che hanno già comportato una sanzione per il giocatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La giustizia sportiva sta peggio di quella ordinaria: Kalulu resta colpevole e Fabregas impunito (Damascelli)Durante la partita tra Inter e Juventus, Pierre Kalulu è stato espulso per un fallo che molti ritengono inesistente.

Zazzaroni: «Provocazione Juve, giustizia sportiva ridicola. Kalulu in galera anche se non ha commesso il reato»Daniele Zazzaroni critica la decisione della giustizia sportiva, considerandola una provocazione della Juventus e una punizione ingiusta.

