juventus sia spalletti sia comolli sono in bilico gazzetta

Luciano Spalletti rischia il posto alla Juventus dopo le recenti sconfitte contro Galatasaray e Roma. La squadra sta attraversando un momento difficile, e le prestazioni dell’allenatore vengono messe sotto pressione dai risultati recenti. La società valuta attentamente le prossime mosse, considerando anche eventuali alternative. La situazione si fa sempre più tesa, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle prossime partite. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Tutto in pochi giorni. Per Luciano Spalletti il destino bianconero si gioca tra Istanbul e l’Olimpico: prima il Galatasaray, poi la Roma. Due partite che non pesano solo sull’allenatore, ultimo arrivato in una catena di cambi che non ha ancora prodotto stabilità, ma sull’intero progetto Juventus. Dall’ultima Coppa Italia del 2024, chiusa tra polemiche e addii improvvisi, la Continassa ha cambiato pelle più volte: dirigenti, allenatori, strategie. Investimenti importanti, rivoluzioni annunciate, ma risultati altalenanti. E ora la squadra è di nuovo davanti a un bivio. Senza gli ottavi di Champions, l’obiettivo minimo svanirebbe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Napoli-Juventus: Conte si affida a Elmas, Spalletti boccia il mercato e manda in panchina sia David sia Openda

La Juventus trova l'accordo con Spalletti ma Comolli non è convinto

