Juventus Next Gen Gunduz espulso contro il Campobasso! Il motivo e cosa ha fatto il classe 2004

Gunduz, giocatore della Juventus Next Gen, si è visto mostrare due cartellini gialli durante la partita contro il Campobasso e ha dovuto lasciare il campo. La sua espulsione è arrivata dopo aver commesso due falli consecutivi al 70° minuto, interrompendo un'azione offensiva. Il giovane classe 2004 ha commesso un fallo duro e poi ha protestato con l'arbitro, portando alla sua esclusione dal campo. La squadra ora cerca di reagire alla perdita del centrocampista.

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Gunduz espulso contro il Campobasso! Il motivo e cosa ha fatto il classe 2004