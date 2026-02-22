Juventus Next Gen Gunduz espulso contro il Campobasso! Il motivo e cosa ha fatto il classe 2004
Gunduz, giocatore della Juventus Next Gen, si è visto mostrare due cartellini gialli durante la partita contro il Campobasso e ha dovuto lasciare il campo. La sua espulsione è arrivata dopo aver commesso due falli consecutivi al 70° minuto, interrompendo un'azione offensiva. Il giovane classe 2004 ha commesso un fallo duro e poi ha protestato con l'arbitro, portando alla sua esclusione dal campo. La squadra ora cerca di reagire alla perdita del centrocampista.
Juventus Next Gen, Gunduz ha lasciato i suoi 10 nella sfida contro il Campobasso a causa di un doppio giallo. Ecco cosa ha fatto il giocatore bianconero. Il primo tempo della sfida contro il Campobasso sembrava scorrere su binari di equilibrio, con i giovani bianconeri dopo il vantaggio. Tuttavia, a pochi minuti dall’intervallo, la situazione si è complicata a causa dell’espulsione di Gunduz al 42?. Il centrocampista, già ammonito in precedenza, non è riuscito a contenere l’impeto agonistico, finendo per commettere un fallo evitabile che ha lasciato i compagni in una situazione di estremo svantaggio numerico e psicologico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Campobasso-Juventus Next Gen: bianconeri per mantenere il quarto posto in classifica. Formazioni ufficiali11:48 - Le formazioni ufficiali del match: Campobasso: Tantalocchi, Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Padula, Gala, Bifulco (C), Pierno, Martina, Lancini. A disposizione: ... tuttojuve.com
Campobasso-Juventus Next Gen 0-01'- Sciopero dei tifosi a Campobasso per protesta contro le squadre B, si gioca in un'atmosfera decisamente strana. 12:31 - Inizia il match!! 12:28 - Squadre ... tuttojuve.com
