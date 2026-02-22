Juventus Nesti TMW Juventus limitata e danneggiata

Carlo Nesti di TMW afferma che la Juventus è limitata e danneggiata a causa delle recenti difficoltà sportive e delle conseguenze delle decisioni interne. Secondo l’esperto, la squadra fatica a mantenere il ritmo e mostra segni di indebolimento rispetto alle stagioni precedenti. Nesti evidenzia come questi problemi influenzino le prestazioni in campo e la fiducia generale. La situazione attuale richiede interventi mirati per recuperare stabilità e competitività.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Nesti (TMW) “Juventus limitata e danneggiata”

