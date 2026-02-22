Juventus l’applauso a Morata nel finale col Como

Morata riceve un lungo applauso dai tifosi dello Stadium al termine della partita contro il Como. La causa è la sua prestazione in campo, che ha suscitato entusiasmo tra i supporter, anche se la Juventus ha perso la sfida. I tifosi hanno mostrato apprezzamento per l’impegno dell’attaccante, che ha tentato diverse azioni per portare avanti la squadra. Il momento di riconoscimento si è verificato negli ultimi minuti del match, mentre i giocatori lasciavano il campo.

Nonostante la sconfitta con il Como, il match della Juventus ha visto il bel momento del tributo a Morata da parte dello Stadium. Il tributo a Morata In una serata da dimenticare per la Juventus, sconfitta in casa dal Como, c’è stato un momento capace di toccare le corde L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, suggestione Morata per l’attacco: ipotesi sul finaleLa Juventus sta ancora cercando un attaccante per rinforzare il reparto offensivo.

Como Fiorentina 1-2: Fagioli e Kean fanno un favore alla Juventus. Espulso MorataDurante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli e Kean hanno segnato i gol che hanno consegnato la vittoria alla Juventus, mentre Morata è stato espulso al 70° minuto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tacconi: Soffrivo Altobelli, io la fortuna di Zenga. Ora all'Inter toglierei Dimarco, ma a decidere la sfida saranno...; Under 17-16-15 serie A/B - L'Under 17 del Torino non si ferma. Goleada Juve in U15 e vetta più vicina; Heysel 85, i 39 tifosi della Juve morti, le colpe e le omissioni e la Torino degli Anni 80. Al Festival di Berlino applausi per il film sulla tragedia di Bruxelles; Federica Brignone torna al JMedical: i controlli per il ginocchio (durati 4 ore) e l'accoglienza dei tifosi.

Juventus, cori, premiazione e applausi: com'è andato il ritorno di Danilo all'Allianz Stadium. Questa è casa mia, tornerei subitoDanilo di nuovo all'Allianz Stadium a un anno dall'addio in direzione Flamengo. L'ex capitano della Juventus è l'ospite d'onore dei bianconeri in occasione della partita contro il Lecce. E' la prima ... calciomercato.com

Juventus, Locatelli, rinascita e leader: il consiglio a Cambiaso, gli arbitri e cosa gli ha confessato SpallettiIl conto alla rovescia per Inter-Juve è iniziato e Locatelli ha analizzato il match: Sono cresciuto per un motivo? Spalletti non ama una cosa. Poi incoraggia Cambiaso e rassicura i tifosi ... sport.virgilio.it

Oggi pomeriggio il Napoli scenderà in campo a Bergamo con il lutto al braccio per ricordare il nostro piccolo concittadino Domenico. Un grandissimo applauso ai tifosi della Juventus per lo striscione esposto ieri sugli spalti dell'Allianz Stadium; davanti alle trag - facebook.com facebook

Caterina Balivo vero cuore azzurro La conduttrice napoletana è stata a Torino per assistere a Juventus-Napoli: la domanda ai napoletani tifosi della Juve è da applausi #SSCNapoli #TifosiNapoli #JuventusNapoli #CaterinaBalivo x.com