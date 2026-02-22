Juventus Genoa Under 16 5-0 LIVE | Pipitò si aggiunge ai marcatori

La Juventus Under 16 ha vinto 5-0 contro il Genoa grazie ai gol di Pipitò e altri giovani talenti. La partita ha visto i bianconeri dominare dal primo minuto, sfruttando le imprecisioni degli avversari. Pipitò ha segnato il suo primo gol stagionale, contribuendo alla vittoria schiacciante. I ragazzi di mister Rossi hanno mostrato grande determinazione in campo. La squadra torinese punta ora a mantenere alta la concentrazione per le prossime gare.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affronta il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 5-0: sintesi e moviola. 70? GOL DELLA JUVE- Pipitò punta la porta e calcia forte: non irreprensibile il portiere genoano nell’occasione 67? Tris di cambi per Gridel: spazio anche per Pieralisi nel finale 60? Esce Krediet, gran partita per l’olandese e al suo posto subentra Fornero 56? POKER JUVE- Pamé sponda per Rastello che è bravissimo a non perdere lucidità e mettere in rete di destro 52? TRIS JUVE- Ghiotto fa l’attaccante ma viene fermato, sulla respinta Pamè gira di testa a porta semi vuota 50? GOL DELLA JUVE- Krediet serve Pipitò, l’11 viene steso ma l’arbitro lascia proseguire: lo stesso olandese mette nel sacco regalando il gol del raddoppio 44? GOL DELLA JUVE- Pipitò calcia forte, mal respinta la sua punizione su cui si avventa il rapace Deniz che insacca 43? Fallo su Tufaro: calcio di punizione per i bianconeri FINE PRIMO TEMPO 40? SALVAI VICINO AL GOL- Krediet scarica su Salvai che ha spazio e col destro calcia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La #Juventus #Under15 dilaga contro il #Genoa I nostri voti ai protagonisti del match I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO x.com

