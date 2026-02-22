Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE | Tufaro ha la prima occasione

Tufaro ha avuto la prima occasione nel match tra Juventus e Genoa Under 16, che si è concluso senza reti. La causa dell’assenza di gol risiede nella solidità delle difese e nelle parate dei portieri. La partita, valida per la diciannovesima giornata del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate nel tentativo di sbloccare il risultato, ma le occasioni sono state poche e concentrate nei primi minuti. La sfida si è conclusa con un pareggio senza reti.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affronta il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 0-0: sintesi e moviola. 5? Prima chance per la Juve: Tufaro si sgancia bene ma calcia a lato 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:. Juventus Genoa Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Genoa Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: