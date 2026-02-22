Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE | fine primo tempo bianconeri sottotono

La partita tra Juventus e Genoa Under 16 si conclude con un pareggio a reti inviolate, causato da una fase di stallo tra le due difese. La squadra di casa ha mostrato difficoltà nel creare occasioni pericolose, mentre gli ospiti hanno mantenuto una posizione compatta. Il primo tempo si è chiuso senza reti, con entrambe le formazioni che cercano di adattarsi alle condizioni del campo. La ripresa potrebbe portare novità sul risultato.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affronta il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 40? SALVAI VICINO AL GOL- Krediet scarica su Salvai che ha spazio e col destro calcia. Sfiora l'incrocio di un soffio 37? PIPITO' CADE IN AREA- Pamé aggancia di tacco, col destro lancia per Pipitò che conduce in velocità e cade: nessun fallo ravvisato dal direttore di gara si prosegue 33? Ancora Mazzotta infermabile sulla destra, traversone morbido per Pamé che gira in porta in caduta ma manca l'appuntamento col gol.