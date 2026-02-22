Juventus Genoa Under 15 5-1 | finisce qui Laganà e un secondo tempo da Juve per altri 3 punti

L'incontro tra Juventus e Genoa Under 15 si è concluso con una vittoria della Juve per 5-1, a causa di una prestazione dominante nel secondo tempo. Laganà ha segnato due gol e ha guidato la squadra verso un risultato convincente. La differenza si è vista soprattutto dopo l’intervallo, quando i padroni di casa hanno preso il controllo del gioco. La partita ha attirato l’attenzione dei tifosi con molte azioni offensive.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in casa anche lo Spezia rimonta nel secondo tempo il Genoa nel match valevole per la diciannovesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Genoa Under 15: 5-1 sintesi e moviola. 80? FINE DEL MATCH 71? GOL DELLA JUVE- Cussotto raccoglie e mette nell’angolino col piattone: grande gol del terzino 68? Pronti altri 2 cambi per Pecorari: Laganà esce dal campo 63? GOL DELLA JUVE- Paesanti generoso, sterza e appoggia per Laruccia che mette in rete a porta vuota: poker Juve 61? GOL DELLA JUVE- Duka accelera sulla destra, vede Nobile che con una finta si libera dell’avversario e tira sul primo palo: gol di pregevolissima fattura 59? GOL DELLA JUVE- Angolo di Laruccia, Paesanti spizza di testa con deviazione e i bianconeri sono in vantaggio 56? Giallo anche per Serpico del Genoa, quante interruzioni in questa fase 54? Un cambio per Pecorari: Capristo esce, Cussotto al suo posto 52? DUKA AD UN PASSO DAL GOL- Gran palla di Nobile, Duka impatta bene ma mette fuori di un soffio 48? PUNIZIONE DI VACCARELLA- Destro piazzato e forte, Bondone tiene fra le mani un pallone non semplice 45? GOL ANNULLATO A PAESANTI- Modica scappa via e mette al centro, Paesanti puntualissimo insacca ma tutto era fermo: fuorigioco dubbio in partenza 41? SECONDO TEMPO- Subito due cambi per Pecorari: Paesanti e Vaccarella in campo 40? FINE PRIMO TEMPO 39? OCCASIONE GENOA- Verrocchi lanciato a tu per tu con Moretti calcia a colpo sicuro sul primo palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: fine primo tempo, Laganà unica luce di un primo tempo ombrosoL'incontro tra Juventus e Genoa Under 15 si conclude con un pareggio di 1-1, a causa di un gol di Laganà nel primo tempo.

Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: Laganà pareggia i conti su assist di DukaL'incontro tra Juventus e Genoa Under 15 si è concluso con un pareggio 1-1, dopo che Laganà ha segnato il gol del momentaneo pareggio su assist di Duka.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Under 15 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate; Settore Giovanile: l’U17 ferma la Juventus a Bomporto; Al torneo Manlio Selis anche Juve, Genoa e la San Paolo Sassari - L'Unione Sarda.it; Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO.

Juventus Genoa Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Un ... juventusnews24.com

Juve, Under 16 in fuga: Genoa battuto e staccato in classificaL'Under 16 di Sacchini è sempre più prima in classifica. I bianconeri espugnano e Genova e consolidano il primato, distanziando proprio il Genoa. In trasferta, Fagioli e compagni si impongono 2-0 con ... calciomercato.com

Le formazioni di #JUVENTUS #UNDER15 #Genoa Segui qui il live x.com

Le formazioni di #JUVENTUS #UNDER15 #Genoa Segui qui il live - facebook.com facebook