Juventus Ferrara Adesso per la Juve è tutto un altro mondo

Ciro Ferrara afferma che ora la Juventus vive un’esperienza diversa dopo la sconfitta contro il Como. La causa di questa trasformazione, secondo l’ex difensore, riguarda i cambiamenti nella squadra e le difficoltà recenti. Ferrara osserva che i giocatori affrontano nuove sfide e che l’atmosfera è diversa rispetto al passato. La discussione si concentra sulle difficoltà che la squadra deve superare e sulle conseguenze di questa sconfitta.

Le parole di Ferrara Ciro Ferrara, ex difensore della Juve, ha commentato a DAZN la sconfittaa della Juventus contro il Como di Fabregas:”Adesso è tutto un altro mondo. Quello che aveva accumulato, recuperato, poi in pochissimo tempo lo ha perso. In queste ultime partite ci sono stati tanti errori L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, De Marchi “Adesso la Juve fa paura”La vittoria della Juventus contro un avversario importante ha sottolineato il momento positivo della squadra.

Juventus, dopo la Yildiz adesso la Juve guarda Bernardo SilvaLa Juventus punta forte su Bernardo Silva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Siro ospita Inter Juventus e a Milano in mezzi Atm cambiano orari e percorsi: i dettagli; Cassano: Bastoni forever, tifosi acclamatelo e abbracciatelo, la Juve non può fare la morale, gli altri stiano zitti; La Juve Stabia si allena a Ferrara e ringrazia la Ars et Labor. Omaggio all'ex capitano Giani; Condò: Il problema non è l'arbitro, il problema è Bastoni! Non può volare in quel modo.

Il vortice Juve spiegato, Fatelo adesso!, Un altro mondo: la crisi vista da DaznIl periodo no dei bianconeri analizzato in diretta dopo il pesante ko dello Stadium contro il Como di Fabregas ... tuttosport.com

Ferrara consiglia la Juventus: Blinda Spalletti e punta su Tonali e ChiesaSi parla di rinnovo in casa Juventus per quanto riguarda Luciano Spalletti. Mosse ufficiali non ne sono state fatte, ma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non ci sarebbe da stupirsi se il club ... m.tuttomercatoweb.com

#Juventus brutta senz'anima. Livelli così bassi visti solo con #Ferrara e #Motta negli ultimi 30 anni. Credo saremo costretti a ripartire dall'Europa League e da Enzo #Maresca in panchina. #JuveComo x.com

Tanti Auguri Ciro #Juwelcome #Juventus #Juve #Ferrara #OnThisDay - facebook.com facebook