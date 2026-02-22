Juventus | emergenza totale dubbi su Yildiz

La Juventus ha perso 0-2 contro il Como, peggiorando la situazione infortunati e squalificati. Yildiz, giovane talento, ha lasciato il campo a causa di un problema muscolare, alimentando dubbi sulla sua disponibilità futura. La squadra affronta un momento difficile, con diversi giocatori alle prese con acciacchi e assenze forzate. I dirigenti cercano soluzioni rapide per risollevare le sorti del team prima delle prossime partite.

La sconfitta della Juventus per 0-2 contro il Como ha aggravato ulteriormente l'infermeria bianconera, già decimata da squalifiche e problemi muscolari. Nelle ore successive alla partita, emergono nuovi dubbi sulle condizioni di Kenan Yildiz e Gleison Bremer, due pedine fondamentali per Luciano Spalletti in vista del ritorno dei playoff di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.