Juventus Di Gregorio è emotivamente distrutto

Michele Di Gregorio appare profondamente sconvolto dopo la sconfitta contro il Como, che ha peggiorato il momento complicato della Juventus. La delusione si legge chiaramente nel suo volto e si traduce in un calo di concentrazione in allenamento. La squadra si prepara ora per la prossima sfida, mentre il portiere cerca di ritrovare la serenità dopo l’ultimo risultato negativo. La tensione resta alta tra i tifosi e i giocatori.

Di Gregorio: un uomo distrutto Dopo la pesante sconfitta interna contro il Como (0-2), che ha aggravato il momento difficile della Juventus, emerge un retroscena significativo sul morale di Michele Di Gregorio.Secondo quanto riportato dal giornalista Michele De Blasis su X, al portiere è stato suggerito di pubblicare un messaggio

Juventus, Tacconi “Di Gregorio è impaurito”Stefano Tacconi analizza la situazione attuale della Juventus, evidenziando uno stato di confusione e difficoltà nei risultati.

Juventus, Di Gregorio surclassato da FalconeNell'ultimo confronto con il Lecce, Di Gregorio ha mostrato alcune difficoltà tra i pali, evidenziando una certa incapacità di essere decisivo.

Fiorentina-Juventus, caso Di Gregorio: Viviano non ci sta!

I nomi da Juve per la porta: il caso Di Gregorio è sul tavoloQuando si è accorto del pallone alle sue spalle, Di Gregorio ha tenuto tutto dentro. Non ha parlato. Non si è confidato coi compagni. Eppure era evidente il frullatore di sensazioni negative in cui er ... tuttosport.com

Pagelle Juve: Di Gregorio stato confusionale, Miretti verticalizza per Butez, Conceicao ci provaLa Juve non si rialza dopo le cinque scoppole prese dal Galatasaray e perde anche allo Stadium contro il Como di Fabregas. Il risultato è lo stesso dell'andata, quando in panchina per i bianconeri c'e ... tuttosport.com

Il tema portiere è ormai centrale in casa Juventus. Le difficoltà di Michele Di Gregorio si inseriscono in un contesto complicato, come ha sottolineato Luciano Spalletti: “È un momento difficile per lui, ma come per tutta la squadra”. Parole che difendono l’ex Mon - facebook.com facebook

Galatasaray maçinda Juventus'un kalesini Michele Di Gregorio'nun yerine Mattia Perin koruyabilir. (GOAL Italia) x.com