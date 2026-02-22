Juventus cronaca di un naufragio | gli errori individuali condannano Spalletti alla crisi totale
La Juventus ha subito una serie di sconfitte consecutive a causa di errori individuali dei giocatori. Le partite contro Lazio, Inter, Atalanta e Galatasaray hanno evidenziato problemi nella fase difensiva e nella gestione delle situazioni cruciali. La pesante sconfitta contro il Como ha accentuato le difficoltà della squadra e alimenta le critiche sulla sua tenuta psicologica e tecnica. I risultati negativi spingono ora la società a riflettere sui prossimi passi da intraprendere.
Le partite contro Lazio e Inter in campionato, contro l’ Atalanta in Coppa Italia e il Galatasaray in Champions League hanno mostrato un’ involuzione della Juventus, ora protagonista in negativo anche di una pesantissima sconfitta contro il Como. Nella ventiseiesima giornata di Serie A, la squadra di Spalletti non mette in campo la mentalità necessaria per risollevarsi da un periodo di inconfutabile difficoltà e incassa due gol. Seppur dietro al quarto posto per un solo punto, in attesa della sfida della Roma contro la Cremonese in programma domani sera alle 20:45, la Juventus deve riprendere al più presto la via della vittoria e cercare di raggiungere la qualificazione nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: un punto ciascuno che scontenta tutti Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0
