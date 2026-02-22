Juventus cronaca di un naufragio | gli errori individuali condannano Spalletti alla crisi totale

La Juventus ha subito una serie di sconfitte consecutive a causa di errori individuali dei giocatori. Le partite contro Lazio, Inter, Atalanta e Galatasaray hanno evidenziato problemi nella fase difensiva e nella gestione delle situazioni cruciali. La pesante sconfitta contro il Como ha accentuato le difficoltà della squadra e alimenta le critiche sulla sua tenuta psicologica e tecnica. I risultati negativi spingono ora la società a riflettere sui prossimi passi da intraprendere.

