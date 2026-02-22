Juventus | crisi profonda

La Juventus ha subito una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Como, segnando un momento difficile per la squadra di Luciano Spalletti. La causa principale è stata una prestazione sottotono in difesa e poca incisività in attacco. I tifosi hanno manifestato il loro disappunto al termine della partita, mentre i giocatori cercano di capire come invertire il momento. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.

La sconfitta casalinga per 0-2 contro il Como ha certificato una crisi profonda per la Juventus di Luciano Spalletti. Dopo 26 turni di Serie A, i bianconeri hanno raccolto appena 46 punti, il peggior bottino in questo punto del campionato negli ultimi quindici anni.