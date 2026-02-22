juventus como prestazione da incubo per i bianconeri

La Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Como a causa di errori difensivi e scarsa incisività in attacco. I bianconeri hanno mostrato una prestazione deludente, con poche occasioni pericolose e tanti passaggi sbagliati. La squadra di Spalletti fatica a trovare ritmo e fiducia, mentre il Como approfitta delle difficoltà avversarie. La partita si conclude con un risultato che mette in discussione le ambizioni dei padroni di casa.

È stata probabilmente la partita peggiore dell’era Spalletti quella di ieri pomeriggio contro il Como. Al netto delle tante assenze, come quelle in difesa dello squalificato Kalulu e dell’infortunato Bremer, la Juventus non è riuscita ad essere in nessuna occasione pericolosa. Nonostante l’assenza tra gli avversari del loro giocatore migliore, Nico Paz, la squadra di Fabregas ha surclassato nettamente i bianconeri. Pressione e gestione del possesso: così Fabregas ha incartato la squadra di Spalletti. Il percorso del Como in campionato è stato fino a questo momento netto: qualità del calcio offerta di altissimo livello, mantenendo però una grande pulizia difensiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Juventus, la stagione da incubo degli ex bianconeri alla Fiorentina

Juventus, notte da incubo quella di Istanbul: primato negativo per i bianconeri con il Galatasaray. Tutti i dettagliLa Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Galatasaray a Istanbul, causando il loro record negativo in competizioni europee.

Shock Juve: sconfitta 2-0 col Como! Tudor sotto accusa, squadra irriconoscibile

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A | Juventus-Como | Le interviste; Juve inguardabile come la maglia, il Como passeggia e ora la Champions è a serio rischio; Juventus-Como 0-2, Considerazioni Sparse; Juventus-Como: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Thuram a DAZN: Siamo molto arrabbiati, non è stata una prestazione da Juve. Roma? Pensiamo prima al GalatasarayKhephren Thuram è stato intervistato da DAZN dopo la brutta prestazione casalinga della Juventus contro il Como. Le parole del centrocmapista bianconero: Come mai un passo ... tuttojuve.com

La Juventus cade in casa contro il Como: Spalletti sul caso Di GregorioLa Juventus perde 0-2 contro il Como, evidenziando problemi difensivi e necessità di riorganizzazione. Parla Spalletti. newsmondo.it

Juventus-Como, le pagelle dei bianconeri: McKennie è il peggiore, 4 anche per Di Gregorio e Openda, Spalletti in cerca di un perché. Siete d’accordo con i voti MCKENNIE 4: se stecca anche Wes, per Spalletti e soci sono guai. Regala palla a Douvik - facebook.com facebook

Diventa sempre più nera la crisi della Juventus. I bianconeri incassano la terza sconfitta di fila perdendo2-0 il casa con il Como e mettono a gravemente a rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. x.com