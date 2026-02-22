Juventus-Como Bargiggia assalta Chiellini | Incapace dimettiti

Paolo Bargiggia critica Chiellini dopo la sconfitta della Juventus contro il Como, attribuendogli responsabilità sul campo. La sua presa di posizione deriva dal modo in cui il difensore ha gestito alcune azioni cruciali durante la partita. Bargiggia invita Chiellini a dimettersi, sottolineando la sua insoddisfazione per le recenti prestazioni. La discussione si accende anche sui social, dove i tifosi condividono opinioni opposte. La Juventus rischia di affrontare nuove sfide in vista delle prossime gare.

Dopo il tracollo della Juventus, battuta allo Stadium dal Como pochi giorni dopo l’umiliazione europea contro il Galatasaray, torna a farsi sentire una delle voci più ostili all’universo bianconero: quella di Paolo Bargiggia. Il giornalista affonda il colpo non solo sulla squadra, ma soprattutto sulla dirigenza, chiamando in causa direttamente Damien Comolli e Giorgio Chiellini. Il 2-0 firmato da Mergim Vojvoda e Maxence Caqueret è la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Luciano Spalletti, con dieci reti incassate nelle ultime tre uscite tra campionato e coppe. Un crollo che ha riacceso polemiche pesanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

