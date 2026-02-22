Juventus-Como 0-2 Fabregas Juve è il Real Madrid italiano

Cesc Fabregas ha commentato la vittoria del Como contro la Juventus, attribuendo il risultato alle difficoltà dei bianconeri. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-0, grazie alle due reti segnate dai ospiti. Fabregas ha definito la squadra come il “Real Madrid italiano”, sottolineando l’ottimo livello di gioco del Como. La vittoria ha sorpreso molti tifosi e analisti, che ora seguono con attenzione la crescita del club.

Cèsc Fabregas ha parlato nel post partita della vittoria del suo Como contro la Juventus di Spalletti allo Stadium. La soddisfazione di Fabregas “Venire qua all’Allianz Stadium contro una squadra fortissima e con un mister che ha saputo dare una svolta importante alla sua squadra, basti guardare come giocano e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Fabregas esulta dopo Juve Como: «Loro sono il Real Madrid d’Italia!n Ecco qual è stata la chiave della vittoria»Cesc Fabregas ha esultato dopo il successo del Como contro la Juventus, attribuendo la vittoria alla determinazione della squadra.

Fabregas a Dazn nel post partita di Juve Como: «Per me i bianconeri sono il Real Madrid d’Italia. Orgoglioso della prestazione. Sulla Champions…»Cesc Fabregas evidenzia la vittoria del Como contro la Juventus, attribuendo il successo alla preparazione e alla determinazione della squadra.

Como-Juventus 2-0: gol e highlights | Serie A

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A, Juventus-Como 0-2: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero; Serie A, Juventus-Como 0-2: video, gol e highlights; Juve, ora è vera crisi: lezione del Como allo Stadium (che fischia), la Roma può andare a +4; Serie A | Juventus-Como | Il tabellino.

Juventus-Como 0-2, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Caqueret, Spalletti ancora koLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Como 0-2, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Caqueret, Spalletti ancora ko ... sport.sky.it

Quando si gioca Juventus - Como?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Juventus-Como, le pagelle dei bianconeri: McKennie è il peggiore, 4 anche per Di Gregorio e Openda, Spalletti in cerca di un perché. Siete d’accordo con i voti MCKENNIE 4: se stecca anche Wes, per Spalletti e soci sono guai. Regala palla a Douvik - facebook.com facebook

Diventa sempre più nera la crisi della Juventus. I bianconeri incassano la terza sconfitta di fila perdendo2-0 il casa con il Como e mettono a gravemente a rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. x.com