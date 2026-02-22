Juventus Bocci Juve vuota nell’anima

Alessandro Bocci critica la Juventus, definendola “vuota nell’anima” dopo la sconfitta contro il Como. La sua analisi evidenzia come la squadra mostri mancanza di grinta e concretezza in campo. Bocci osserva che i giocatori sembrano privi di energia e di idee, influenzati da un momento di crisi. La partita ha messo in luce le difficoltà della Juventus, lasciando dubbi sulla sua ripresa futura.

Il commento di Alessandro Bocci sulle pagine del Corriere della Sera dopo la sconfitta della Juventus contro il Como. Il commento di Bocci “L’Inter fa il vuoto, la Juve il vuoto ce l’ha nell’anima. Il sabato italiano lancia Chivu e inguaia Spalletti. La regina allunga a più 10 e mette il Milan con le spalle al muro: Allegri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Allarme Juve, Spalletti vuota il sacco: i tifosi ora tremanoIn vista della sfida tra Juventus e Cremonese, Luciano Spalletti ha rilasciato dichiarazioni che destano attenzione tra i tifosi bianconeri.

USA sequestrano nave russa nell’Atlantico: “Sforzo enorme per una petroliera vuota, qualcosa trasportava”Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave russa nell’Atlantico, in un’operazione complessa e apparentemente ingente, anche considerando che la petroliera era vuota.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Juventus è vuota nell'anima. Così facendo anche Spalletti sarà presto in discussione ma i responsabili sono gli uomini mercato.

La Juventus è vuota nell'anima. Così facendo anche Spalletti sarà presto in discussione ma i responsabili sono gli uomini mercatoQuarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Juventus. L'allenatore l’aveva guarita, dandole un’identità e un gioco piacevole. Ma poi tutto è cambiato ... corriere.it

Tether: Vogliamo la Juve, investiremo un miliardo. Ma Exor: Nessuna quota del club in venditaNessuna intenzione di disimpegnarsi dalla Juve, ritenuto da sempre un gioiello di famiglia. Dal quartier generale di Exor, la holding della famiglia Agnelli, arriva una secca smentita rispetto alle ... gazzetta.it

"Nonostante le difficoltà, Moise è nettamente più forte di Piccoli" #bocci - facebook.com facebook