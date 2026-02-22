Juve in crisi | crollo in casa contro il Como e occhi puntati sul Galatasaray

La Juventus ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Como, causata da errori difensivi e poca precisione in attacco. La squadra fatica a trovare ritmo e sicurezza, mentre i tifosi esprimono delusione. La prestazione di oggi evidenzia le difficoltà attuali e aumenta le preoccupazioni per le prossime sfide. La situazione richiede interventi immediati da parte del tecnico per risollevare il morale e migliorare il gioco.

Un’analisi sintetica e puntuale del post-partita offre una lettura chiara della fase difficile che sta vivendo la Juventus dopo la sconfitta contro il Como. Il confronto tra le due squadre è stato interpretato come indicativo di una situazione di fragilità, sia sul piano del gioco sia su quello mentale, con riflessi immediati sulle dinamiche interne al gruppo. Nel post partita di Upload, il giornalista Andrea Bargione ha esaminato la prova offerta contro i lariani, evidenziando segnali di criticità che richiedono attenzione. La squadra è risultata fragile, poco lucida e incapace di reagire nei momenti decisivi, caratteristiche che emergono come campanelli d’allarme in una fase particolarmente sensibile della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Juve Como 0?2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L'analisi di Andrea Bargione – VIDEOLa Juventus ha subito una sconfitta sorprendente contro il Como, causata da una prestazione deludente dei bianconeri.

Ilenikhena Juve, spunta una nuova idea per l'attacco: occhi puntati anche sul Principato. Tutti gli aggiornamentiLa Juventus pensa a un nuovo attaccante e sta valutando un possibile colpo dal Principato.

Juventus, crisi senza alibi: dopo il Galatasaray cade anche col Como. Spalletti: Il primo avversario siamo noiLa Juventus perde 2-0 contro il Como dopo il ko col Galatasaray. Spalletti: Per 13 volte gol al primo tiro. Crisi mentale e tecnica.

Juventus in crisi nera: sconfitta col Como, un punto in tre partite e stagione a rischioJuventus in crisi nera: sconfitta col Como, un punto in tre partite e stagione a rischio Crisi. Una parola pesante, ma inevitabile. La sconfitta contro il Como certifica il momento ...

