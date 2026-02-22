Juve Galatasaray non solo Osimhen | i turchi rischiano di perdere anche questo giocatore Le sue condizioni dovranno essere valutate I dettagli

Il giocatore del Galatasaray rischia di perdere anche un altro atleta importante, oltre a Osimhen, dopo un infortunio che ha ridotto le sue possibilità di scendere in campo. La squadra turca ha già avviato le valutazioni sulle condizioni del calciatore, che ha accusato problemi muscolari durante l’ultimo allenamento. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulla possibile assenza.

© Juventusnews24.com - Juve Galatasaray, non solo Osimhen: i turchi rischiano di perdere anche questo giocatore. Le sue condizioni dovranno essere valutate. I dettagli

Juve Galatasaray, le condizioni di Osimhen preoccupano molto in casa turca. Da valutare anche Icardi, uscito per un problema alla schiena. Il clima che precede il ritorno di Champions League è di un’incertezza quasi paradossale. Se da un lato l’ambiente bianconero è scosso dal tracollo interno contro il Como, dall’altro le notizie che arrivano dalla Turchia non sono meno turbolente. La sfida Juve Galatasaray si avvicina sotto una cattiva stella per entrambe le formazioni, accomunate da un weekend di campionato da dimenticare e da infermerie che iniziano a riempirsi pericolosamente. Il club di Istanbul, che sembrava intoccabile dopo il roboante successo dell’andata, ha mostrato inaspettate crepe strutturali nell’ultimo turno di Süper Lig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Osimhen salta Juve Galatasaray? Problema al polpaccio per il nigeriano. Cosa filtra sulle sue condizioniVictor Osimhen non giocherà contro la Juventus e il Galatasaray a causa di un infortunio al polpaccio. Osimhen salta Juve Galatasaray? Problema al ginocchio per il nigeriano. Cosa filtra sulle sue condizioniOsimhen rischia di saltare la partita contro la Juve e il Galatasaray a causa di un problema al ginocchio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus 5-2, gol e highlights: Lang scatenato, Cabal espulso. Spalletti ko; Juve, è una figuraccia storica: il Galatasaray la schianta 5-2, ora per gli ottavi servirà un'impresa; Play off Champions League. Male anche l'Inter: sconfitta 3-1 in casa del Bodo Glimt - L'Inter battuta in casa del Bodo Glimt 3-1; Galatasaray-Juve 5-2, le 5 verità: se il livello si alza i bianconeri affondano. Il Galatasaray ha la testa solo sulla Juventus: sconfitta contro la quartultima in campionatoDopo aver rifilato cinque gol alla Juventus in Champions League, il Galatasaray cade in campionato in casa del Konyaspor e ora rischia l'aggancio. tuttomercatoweb.com Galatasaray-Juventus | I convocati di Spalletti: non solo Thuram, la lista completaGalatasaray Juventus - Giornata di vigilia per la Juventus, che si prepara ad affrontare il Galatasaray nel primo atto del play ... fantamaster.it Dubbio in porta verso Juve-Galatasaray: chi gioca tra Di Gregorio e Perin x.com Galatasaray, brusco stop prima della Juve: primato a rischio in vista della Champions - facebook.com facebook