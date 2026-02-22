Juve Como 0?2 blackout dei bianconeri allo Stadium | crollo bianconero e arriva il Galatasaray L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

La Juventus ha subito una sconfitta sorprendente contro il Como, causata da una prestazione deludente dei bianconeri. La squadra si è sciolta nel secondo tempo, facendo perdere fiducia e ritmo. L’assenza di concentrazione e alcune decisioni errate hanno contribuito al crollo inaspettato. Il risultato ha aperto la strada a una sfida difficile contro il Galatasaray, che attende i bianconeri nelle prossime settimane. La situazione richiede interventi immediati per invertire la rotta.

Juve Como 0-2: blackout totale allo Stadium, ed ora arriva il Galatasaray… – VIDEO di Andrea BargioneLa sconfitta della Juventus contro il Como è stata causata da un blackout totale, che ha portato alla sconfitta per 0-2 allo Stadium.

Argomenti discussi: Juve, ora è vera crisi: lezione del Como allo Stadium (che fischia), la Roma può andare a +4; La Juventus cade ancora: vince il Como 2-0; Serie A, Juventus-Como 0-2: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero; Serie A, Juventus-Como 0-2. Sprofondo Juve, Allianz di gelo: gol e highlights.

