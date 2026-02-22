Juve Como 0?2 blackout dei bianconeri allo Stadium | crollo bianconero e arriva il Galatasaray L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO
La Juventus ha subito una sconfitta sorprendente contro il Como, causata da una prestazione deludente dei bianconeri. La squadra si è sciolta nel secondo tempo, facendo perdere fiducia e ritmo. L’assenza di concentrazione e alcune decisioni errate hanno contribuito al crollo inaspettato. Il risultato ha aperto la strada a una sfida difficile contro il Galatasaray, che attende i bianconeri nelle prossime settimane. La situazione richiede interventi immediati per invertire la rotta.
Juve Como 0-2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO Bayern Monaco, tegola Davies: infortunio per il canadese! Ecco quanto starà fuori, i dettagli Paris FC, cambio in panchina imminente! Kombouaré è il principale candidato per sostituire Gilli Cristiano Ronaldo nella storia (ancora una volta): più di 500 gol segnati dopo i 30 anni, è il primo giocatore a riuscirci! Numeri mostruosi dell’alieno portoghese Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. Il comunicato ufficiale e le sue condizioni Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juve Como 0-2: blackout totale allo Stadium, ed ora arriva il Galatasaray… – VIDEO di Andrea BargioneLa sconfitta della Juventus contro il Como è stata causata da un blackout totale, che ha portato alla sconfitta per 0-2 allo Stadium.
Leggi anche: Juve Roma 2-1: li bianconeri rialzano la testa! E lo Scudetto… – VIDEO di Andrea Bargione dall’Allianz Stadium
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve, ora è vera crisi: lezione del Como allo Stadium (che fischia), la Roma può andare a +4; La Juventus cade ancora: vince il Como 2-0; Serie A, Juventus-Como 0-2: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero; Serie A, Juventus-Como 0-2. Sprofondo Juve, Allianz di gelo: gol e highlights.
Juventus-Como 0-2, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Caqueret, Spalletti ancora koLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Como 0-2, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Caqueret, Spalletti ancora ko ... sport.sky.it
Quando si gioca Juventus - Como?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Juventus News 24. . Stiamo riducendo il lavoro di un allenatore a mental coach L'analisi a freddo dopo la pesante sconfitta di ieri contro il Como la trovate sul nostro canale YT! #juvecomo #lajuveafreddo #juventusnews24 #spalletti - facebook.com facebook
La moviola di #Juve- #Como: non è rigore il tocco di braccio di #Kelly x.com