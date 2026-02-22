juan ayuso vince la tappa e la classifica generale alla volta ao algarve 2026

Juan Ayuso conquista sia la tappa finale che la classifica generale alla Volta ao Algarve 2026. La vittoria arriva grazie a una fuga decisiva negli ultimi chilometri, che gli permette di staccare gli avversari. La gara si svolge su un percorso impegnativo, con salite ripide e tratti tecnici. Il ciclista spagnolo dimostra grande condizione alla prima corsa della stagione, attirando l’attenzione per il suo stile di corsa deciso. La vittoria apre ufficialmente la sua stagione sulle strade portoghesi.

In Portogallo arriva una doppia conferma per Juan Ayuso, al debutto stagionale con Lidl-Trek: la tappa conclusiva della Volta ao Algarve 2026 va al giovane spagnolo, che conquista anche la classifica generale dopo aver dominato la corsa in una settimana ricca di azione, velocità e scelte tattiche. disturbando la concorrenza con una leadership continua e una gestione impeccabile della corsa. Nella volata finale di Malhão, Ayuso si impone in una volata da salita grazie a un decisivo colpo di reni, superando Oscar Onley (INEOS Grenadiers) nello sprint testa a testa. L’affondo finale regala all’iridato della squadra tedesca la tappa decisiva e la vetta della classifica generale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

