Jorge Garbajosa | NBA Europe? Non si tratta di cambiare il basket ma di trovare un equilibrio

Jorge Garbajosa ha spiegato che NBA Europe nasce per creare un equilibrio nel basket europeo, non per modificare le regole del gioco. La causa principale è il desiderio di migliorare le competizioni e aumentare la competitività delle squadre europee. Garbajosa sottolinea che l’obiettivo è rafforzare il livello del basket nel continente e offrire più opportunità ai giocatori. La discussione si concentra sulle possibili strategie per sviluppare il settore e attrarre più pubblico.