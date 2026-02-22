Jorge Garbajosa | NBA Europe? Non si tratta di cambiare il basket ma di trovare un equilibrio
Jorge Garbajosa ha spiegato che NBA Europe nasce per creare un equilibrio nel basket europeo, non per modificare le regole del gioco. La causa principale è il desiderio di migliorare le competizioni e aumentare la competitività delle squadre europee. Garbajosa sottolinea che l’obiettivo è rafforzare il livello del basket nel continente e offrire più opportunità ai giocatori. La discussione si concentra sulle possibili strategie per sviluppare il settore e attrarre più pubblico.
Il dibattito sul futuro del basket europeo emerge dall’intervento rilasciato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale delle Final Eight di Coppa Italia a Torino nel 2026. Le riflessioni ruotano attorno al progetto nba europe e alle sue ricadute sul mosaico competitivo tra club e nazionali, con una chiara attenzione agli aspetti economici e strutturali del sistema sportivo continentale. Secondo le dichiarazioni, non si propone una rivoluzione del basket ma una valorizzazione del contesto attuale, riconoscendo che la EuroLeague resta una competizione di grande rilievo. Allo stesso tempo, viene evidenziata una faticosa strada verso il break-even finanziario per i club, condizione che influisce anche sui campionati nazionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Nba Europe, avanti tutta: il Barcellona dice sì a Eurolega, ma...Il Barcellona ha confermato il suo impegno nell’Eurolega con un accordo decennale, rafforzando la propria presenza nel massimo torneo continentale di basket.
Gianni Petrucci sulla NBA Europe: “Servirà un investimento di livello, per il basket globale ne varrà la pena”Gianni Petrucci commenta l’annuncio della NBA Europe, un progetto che partirà nel 2028 e coinvolgerà diverse città europee, tra cui Roma e Milano.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Jorge Garbajosa da Torino: «Il basket europeo è bellissimo, ma serve equilibrio»Jorge Garbajosa - presidente di FIBA Europe - ha parlato sulla situazione del basket europeo e di un cambio epocale in vista con NBA Europe. Ci aspetta qualcosa di cui ... pianetabasket.com
Jorge Garbajosa confirma dos o tres plazas para equipos españoles en la NBA EuropaLos equipos que firmen con NBA Europa no jugarían la Euroliga la temporada que viene. Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, concedió una entrevista al programa 'El Larguero' para analizar la ... msn.com
LBA. . L'intervista di Jorge Garbajosa, presidente FIBA Europe, ai microfoni di LBATV #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook