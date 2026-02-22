Jacquemus e Nike fanno di tutto per continuare a farci indossare le Moon Shoe

Jacquemus e Nike spingono il mercato delle sneaker low-profile con nuove collezioni. La causa è la crescente richiesta di calzature comode e di stile per il quotidiano. Entrambi i marchi investono su design innovativi e materiali leggeri per attirare un pubblico più ampio. Le nuove proposte si distinguono per dettagli esclusivi e prezzi competitivi. Le scarpe stanno già conquistando i negozi e i consumatori, pronti a cambiare le regole del settore.

© Gqitalia.it - Jacquemus e Nike fanno di tutto per continuare a farci indossare le Moon Shoe

Grazie a Jacquemus e Nike la battaglia delle sneaker low?profile sembra avere trovato un nuovo protagonista. Per mesi modelli skinny come le Onitsuka Tiger Mexico 66 o le Maison Margiela GAT hanno dominato i carrelli digitali, imponendosi come la scelta naturale per chi cercava una silhouette essenziale. Ma proprio quando sembrava che la primavera avesse già decretato le sue vincitrici, Nike e Jacquemus hanno deciso di rimescolare le carte. Il sodalizio tra il brand francese e il colosso americano non è certo una novità. Negli ultimi anni hanno reinterpretato insieme diversi modelli iconici, dalle Air Force 1 Low alle Air Humara LX. 🔗 Leggi su Gqitalia.it Leggi anche: Le Nike Dunk Low Dress Shoe Pack sono le sneaker perfette da indossare a un matrimonio Leggi anche: La collezione sci Nike x Jacquemus propone capi che anche chi non ha mai visto la neve vorrà indossare Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Jacquemus e Nike rilanciano la Moon Shoe: previste tre nuove colorazioni nel 2026; PUMA x A$AP Rocky: tutti i pezzi della nuova collezione AWGE. La collezione sci Nike x Jacquemus propone capi che anche chi non ha mai visto la neve vorrà indossareNike x Jacquemus è una delle alleanze più solide in assoluto nel mondo della moda di oggi. Dopo diverse collaborazioni che hanno visto molti dei loro prodotti diventare virali (soprattutto le sneaker) ... gqitalia.it DUE CUORI E...UN "MOON BOOT"! "Un piccolo passo per un uomo e una donna, un grande balzo per l'umanità". (semicit.'lunare'). (Meme. NonLeggerlo. X, 17 febbraio). - facebook.com facebook