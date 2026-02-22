Jacquemus e Nike fanno di tutto per continuare a farci indossare le Moon Shoe

Jacquemus e Nike spingono il mercato delle sneaker low-profile con nuove collezioni. La causa è la crescente richiesta di calzature comode e di stile per il quotidiano. Entrambi i marchi investono su design innovativi e materiali leggeri per attirare un pubblico più ampio. Le nuove proposte si distinguono per dettagli esclusivi e prezzi competitivi. Le scarpe stanno già conquistando i negozi e i consumatori, pronti a cambiare le regole del settore.

Grazie a Jacquemus e Nike la battaglia delle sneaker low?profile sembra avere trovato un nuovo protagonista. Per mesi modelli skinny come le Onitsuka Tiger Mexico 66 o le Maison Margiela GAT hanno dominato i carrelli digitali, imponendosi come la scelta naturale per chi cercava una silhouette essenziale. Ma proprio quando sembrava che la primavera avesse già decretato le sue vincitrici, Nike e Jacquemus hanno deciso di rimescolare le carte. Il sodalizio tra il brand francese e il colosso americano non è certo una novità. Negli ultimi anni hanno reinterpretato insieme diversi modelli iconici, dalle Air Force 1 Low alle Air Humara LX. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

