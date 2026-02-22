Italrugby quanti errori a Lilla | la Francia ringrazia e chiude la pratica 33-8

L'Italrugby ha subito una sconfitta pesante contro la Francia, che ha sfruttato gli errori degli azzurri per chiudere il match 33-8. La squadra italiana ha sbagliato troppo in fase offensiva, permettendo ai francesi di segnare con facilità. Durante la partita, gli avversari hanno capitalizzato le occasioni di meta di Bielle-Biarrey, Meafou, Ramos, Drean e Gailleton. La Lega ha osservato con attenzione le numerose imprecisioni commesse dagli italiani.

L'Italia di Quesada cade a Lilla 33-8. La Francia prosegue così a punteggio pieno la corsa in un Sei Nazioni finora dominato. Ma gli azzurri hanno tanto da recriminare per i tanti, troppi errori che hanno vanificato un match in cui avrebbero potuto raccogliere molto, molto di più. I Bleus del c.t. Fabien Galthie comandano la classifica con 15 punti, ora a +4 sulla Scozia e a +6 sull’Irlanda. Gli azzurri (in maglia rossa in onore di Garibaldi) sono quarti con l’Inghilterra a quota 5, il Galles chiude a 1. Dopo la settimana di pausa il Sei Nazioni riprenderà venerdì 6 marzo con Irlanda-Galles, poi sabato 7 si giocheranno Scozia-Francia e Italia-Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

