Italia quarta nel medagliere 30 podi

L’Italia si trova al quarto posto nel medagliere dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, grazie a 30 podi conquistati finora. La causa di questa posizione riguarda le performance degli atleti nelle diverse discipline, che hanno portato a risultati significativi. Con ancora una giornata di gare, gli atleti continuano a puntare a migliorare il loro bottino di medaglie. La competizione resta aperta fino alla conclusione degli eventi.

0.02 L'Italia è quarta nel medagliere prima dell'ultima giornata dei XXV Giochi Oimpici invernali di Milano Cortina 2026. A lungo al secondo posto, ieri scesa al terzo, l'Italia Team è stata superata dall'Olanda che ha lo stesso numero di ori, 10, ma un argento in più (7, Italia 6), ma anche 10 medaglie in meno. L'Italia ha conquistato 30 medaglie record assoluto, con 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.La Norvegia prima,ha 40 medaglie, gli Usa, secondi con 32 medaglie,quinta la Francia con 23 medaglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta, ma in testa per numero di podi!Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono appena iniziate.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record con 10 ori e 30 podi!L’Italia ottiene un risultato storico nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, conquistando 10 medaglie d’oro e arrivando a 30 podi complessivi.

La caduta di VONN

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Italia quarta nel medagliere: eguagliato il miglior piazzamento storico. Podio sfumato per un argento; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Azzurri in festa: il medagliere aggiornato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; L’Italia torna davanti alla Francia in un medagliere delle Olimpiadi: gli ultimi precedenti estivi ed invernali.

Italia quarta nel medagliere: eguagliato il miglior piazzamento storico. Podio sfumato per un argentoNon vi è dubbio alcuno che le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 siano state le migliori di sempre per l'Italia, con i record di podi (30, ben 10 ... oasport.it

L’Italia torna davanti alla Francia in un medagliere delle Olimpiadi: gli ultimi precedenti estivi ed invernaliL'Italia concluderà al quarto posto del medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con all'attivo dieci ori, sei argenti e 14 bronzi. oasport.it

L’ITALIA È QUARTA ALLA FINE DEL DAY15 Un oro, un argento e un bronzo oggi per i nostri ragazzi che chiudono il penultimo giorno toccando la cifra incredibile di 30 medaglie. Domani proviamo l’assalto per il terzo posto con le ultime chance rimaste. - facebook.com facebook

Italia quarta nel medagliere: eguagliato il miglior piazzamento storico. Podio sfumato per un argento - x.com