Italia-Francia il fascino del Trofeo Garibaldi nel Sei Nazioni

L’Italia sfida la Francia a Lille per il 51° confronto nel Sei Nazioni, con il Trofeo Garibaldi in palio. La squadra italiana schiera Capuozzo, che torna dall’infortunio, e indossa una maglia rossa completa. La Francia risponde con la coppia di mediana Dupont-Jalibert e una seconda linea rinnovata con Flament e Meafou. La partita promette emozioni tra due nazionali dal passato ricco di sfide intense e strategie offensive. I tifosi attendono con entusiasmo l’inizio del match.

Oggi, domenica 22 febbraio, a Lille va in scena il confronto numero 51 tra Azzurri e Bleus, con in palio il Trofeo Garibaldi: l’Italia si presenta con Capuozzo di ritorno dall’infortunio e la maglia interamente rosso Garibaldi, mentre la Francia risponde con la mediana Dupont-Jalibert e una seconda linea ridisegnata con Flament e Meafou. Sullo sfondo, una storia che vede i Bleus vincitori in 16 delle 19 edizioni disputate. Ma il rugby, si sa, si gioca sul campo. C’è una partita nella partita quando si affrontano Italia e Francia nel Sei Nazioni. Non è solo una sfida di classifica, non è soltanto un confronto tecnico tra due scuole ovali diverse per tradizione e palmarès. 🔗 Leggi su Sportface.it

Italrugby, convocati per Francia-Italia nel Sei Nazioni 2026: la lista di QuesadaIl tecnico della Nazionale di rugby, Kieran Quesada, ha scelto i giocatori chiamati per la sfida contro la Francia nel Sei Nazioni 2026, dopo aver deciso di puntare su alcuni giovani emergenti.

LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri per il colpaccio a Parigi!L’Italia affronta la Francia nel Sei Nazioni 2026, dopo aver subito una sconfitta pesante nell’ultimo incontro.

