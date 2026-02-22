Italia da 30 medaglie alle Olimpiadi Invernali | è solo la quinta nazione a riuscirci!

L’Italia ha conquistato 30 medaglie alle Olimpiadi Invernali, diventando la quinta nazione a raggiungere questo traguardo. La crescita delle medaglie deriva dall’impegno degli atleti e dalla preparazione intensa, che ha portato a risultati sorprendenti. La squadra azzurra ha vinto medaglie in diverse discipline, dimostrando versatilità e determinazione. Questo risultato rappresenta un record storico per il paese e attira l’attenzione sullo sviluppo dello sport invernale. La competizione continua con entusiasmo.

© Oasport.it - Italia da 30 medaglie alle Olimpiadi Invernali: è solo la quinta nazione a riuscirci!

L’Italia nella giornata di ieri è diventata la quinta Nazione nella storia dei Giochi Invernali a raggiungere quota 30 medaglie in una singola edizione: prima di lei c’erano riuscite solamente Norvegia, Stati Uniti, Germania e ROC (Comitato Olimpico Russo). Il record è stato appena ritoccato dalla Norvegia, che al momento a Milano Cortina 2026 è a quota 40 medaglie, ma potrebbe incrementare ancora, davanti agli Stati Uniti, che nel 2010 arrivarono a 37. Segue la Germania, che nel 2002 raggiunse quota 36, infine a Pechino 2022 il ROC (Comitato Olimpico Russo) ne raccolse 32. L’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 segna un nuovo record conquistando 30 medaglie, delle quali 10 d’oro, con 6 argenti e 14 bronzi, portando a casa il quarto posto nel medagliere generale, eguagliando quanto fatto a Lillehammer 1994. 🔗 Leggi su Oasport.it Da Giorgio Vanzetta ad Arianna Fontana: gli italiani con più medaglie alle Olimpiadi InvernaliGli italiani continuano a fare incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali. Italia da record alle Olimpiadi: 26 medaglie e Fontana leggendaria!L’Italia conquista 26 medaglie alle Olimpiadi Invernali 2026, un risultato storico. Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quante medaglie può ancora vincere l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina?; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Quante medaglie può ancora vincere l'Italia? Il bilancio da qui a fine Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da record. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 30Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da recordL'Italia chiude un'edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da record: conquistate 30 medaglie, delle quali 10 d'oro, con 6 argenti e 14 ... oasport.it L'Italia è attualmente quarta nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 pur avendo conquistato un numero di medaglie (30) superiore all'Olanda (3ª, a quota 20) Il motivo: https://fanpa.ge/DPOk9 - facebook.com facebook Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali 2026: portabandiera, programma e ospiti #SkySport #MilanoCortina2026 x.com