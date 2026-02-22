Israele sospende la propria squadra di bob dalle Olimpiadi di Milano Cortina | uno di loro ha mentito

Israele ha deciso di sospendere la squadra di bob ai Giochi di Milano Cortina dopo che uno degli atleti ha fornito informazioni false. AJ Edelman ha spiegato su Instagram che il team aveva tentato di modificare il cambio di componenti, ma è stato scoperto. La scelta di interrompere la partecipazione si basa sulla volontà di mantenere la trasparenza e la correttezza sportiva. La questione ha sollevato dubbi sulla gestione della squadra durante la competizione.

Uno dei bobbisti, AJ Edelman, ha spiegato in un messaggio condiviso in una storia su Instagram (nella foto sotto) perché avevano cercato di forzare il cambio. Motivazione comprensibile dal punto di vista umano ma del tutto scorretta da regolamento.