Israele ritira il bob a 4 alle Olimpiadi per il finto infortunio di un atleta

Il Comitato Olimpico di Israele ha deciso di ritirare la squadra di bob a 4 maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 dopo aver scoperto che un atleta aveva simulato un infortunio per essere sostituito. Questa manovra ha causato la sospensione dell'intera squadra prima della terza manche. Le autorità sportive hanno preso questa decisione per tutelare la correttezza delle competizioni e garantire un'equa partecipazione. La squadra israeliana ha così abbandonato la gara senza completare l'evento.

Il Comitato Olimpico di Israele ha ritirato la squadra di bob a 4 maschile ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 per la condotta non corretta di un componente del quartetto, che avrebbe finto un infortunio per essere sostituito: l'equipaggio è stato così fermato prima della terza manche odierna. Uno dei quattro componenti dell'equipaggio israeliano, Uri Zisman, avrebbe finto di essere infortunato per essere sostituito da Ward Fawarseh: l'atleta avrebbe presentato la dichiarazione di infortunio necessaria per chiedere la sostituzione, per poi ammettere di aver mentito. Il pilota dell'equipaggio israeliano, Adam Edelman, ha scritto sui social: " Le circostanze in cui abbiamo effettuato la sostituzione non soddisfacevano i rigorosi requisiti che consentono ad una squadra di apportare modifiche alla formazione, ed abbiamo quindi deciso di ritirarci dalla discesa finale ".