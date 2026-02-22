irresponsabile bersani sta con chi okkupa scoppia la bufera

Bersani ha dichiarato di sostenere chi occupa abusivamente, scatenando una polemica. La sua posizione deriva dalla percezione che alcuni centri sociali, pur agendo illegalmente, ricevano meno attenzione da parte delle autorità. Questa presa di posizione ha suscitato reazioni accese tra chi chiede rispetto per la legge. La discussione si concentra sulla differenza di trattamento tra vari gruppi di protesta. La vicenda continua a dividere opinioni e alimenta il dibattito pubblico.

Ci sono centri sociali che, evidentemente, meritano più tutele di altri nonostante insistano nell’illegalità. Lo Spin Time di Roma è uno di questi, viste e considerate le reazioni all’idea di uno sgombero, a fronte della sentenza che obbliga lo Stato a versare 21 milioni di euro ai suoi proprietari per tutto il tempo trascorso dall’occupazione. Pierluigi Bersani, ospite proprio del centro sociale, ha dichiarato: “Finché non sgomberate Casa Pound, non permettetevi di venirmi a disturbare, dove vado io. È veramente incredibile, paragonare situazioni che non c'entrano nulla”. Parole non ammissibili da parte di colui che è stato un esponente di primo piano del Pd, di cui è stato anche segretario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

