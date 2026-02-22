Iran prepara Hezbollah contro gli Usa

Le autorità iraniane hanno assunto il controllo operativo di Hezbollah, secondo quanto riporta il quotidiano saudita Al-Arabiya. La decisione deriva dalla crescente tensione con gli Stati Uniti e Israele, che minaccia la regione. I funzionari iraniani coordinano ora le azioni del gruppo militante, rafforzando la presenza sul territorio libanese. Questa mossa mira a consolidare la posizione di Teheran nella regione e a prepararsi a eventuali escalation militari.

1.04 Secondo il quotidiano saudita Al-Arabiya,ufficiali dei Pasdaran iraniani avrebbero di fatto assunto il comando di Hezbollah in vista di una possibile guerra con Usa e Israele. Gli ufficiali dei Pasdaran, alcuni dei quali sono arrivati di recente in Libano dall'Iran, hanno il compito di ricostruire le capacità militari di Hezbollah, che sono state notevolmente indebolite nei 14 mesi di combattimenti con Israele, conclusi con una tregua nel novembre 2024, aggiunge Al-Arabiya, citando fonti vicine a Hezbollah. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran, manifestante usa un lanciafiamme contro gli agentiIn Iran proseguono le manifestazioni contro il regime degli Ayatollah, nate inizialmente per il aumento dei prezzi e le difficoltà economiche.

Khamenei sfida Trump: “Criminale”. Gli 007 Usa: “L’Iran prepara attacchi a basi americane”. Il tycoon: “Ora di un cambio di leadership a Teheran”Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano ad aumentare, con dichiarazioni dure da entrambe le parti.

Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

