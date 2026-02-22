Investire nella cultura | E’ sviluppo economico

Da lanazione.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massa ha annunciato che investirà nella cultura per stimolare lo sviluppo economico. La decisione deriva dalla richiesta di rafforzare il settore culturale e attrarre turisti. Le associazioni di categoria sostengono questa scelta e aspettano con interesse l’audizione del 27 febbraio. In quell’occasione, il Comune e la Provincia si presenteranno di fronte alla commissione ministeriale. La nomina della Capitale Italiana della Cultura 2028 si avvicina.

investire nella cultura e8217 sviluppo economico
© Lanazione.it - Investire nella cultura: "E’ sviluppo economico"

Anche le associazioni di categoria tifano in vista dell’audizione che il 27 febbraio porterà Massa e la sua Provincia di fronte alla commissione ministeriale che nominerà entro marzo la Capitale Italiana della Cultura 2028. "Questa candidatura è una straordinaria occasione di crescita e di visione – dice Bruno Ciuffi, presidente provinciale di Confcommercio –. Parliamo di un progetto che va oltre il titolo in sé: significa mettere al centro l’identità di Massa, valorizzarne la storia, le eccellenze e il potenziale economico. Da commerciante dal 1991 e oggi presidente di Confcommercio Massa Carrara, vedo in questa candidatura un’opportunità concreta per commercio, turismo e per tutto il tessuto produttivo locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fondazione Tricoli: 20 anni di cultura e impegno per lo sviluppo sociale ed economico della Sicilia.La Fondazione Tricoli festeggia vent’anni di attività, un traguardo raggiunto grazie alla passione per lo sviluppo della Sicilia e alla capacità di coinvolgere comunità e realtà locali.

L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026: “Investire in conoscenza è investire in democrazia”L’Aquila è stata scelta come Capitale italiana della Cultura 2026, un riconoscimento che sottolinea il valore della sua storia e delle sue tradizioni.

Striano: «Filiera del cibo, sfida tra cultura e sviluppo»

Video Striano: «Filiera del cibo, sfida tra cultura e sviluppo»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Investire nella cultura: E’ sviluppo economico; Cultura - www.comune.crotone.it; Il Comune di Noci dona due libri ai nati nel 2025: un invito alla lettura fin dalla prima infanzia; 10 trend che migliorano la employee experience.

L'Aquila Capitale della Cultura 2026, Mattarella: La cultura è strumento di paceLa cultura è strumento principe di dialogo e quindi di pace. A dirlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura di L'Aquila Capitale della ... tg24.sky.it

Bonus Cultura 2026 e Università: puoi usarlo per prepararti ai test d'ingresso?Hai fino a 1.000€ per il tuo futuro: ecco come spendere il Bonus Cultura 2026 per libri di quiz, manuali e corsi per l'università. skuola.net