Investire nella cultura | E’ sviluppo economico

Massa ha annunciato che investirà nella cultura per stimolare lo sviluppo economico. La decisione deriva dalla richiesta di rafforzare il settore culturale e attrarre turisti. Le associazioni di categoria sostengono questa scelta e aspettano con interesse l’audizione del 27 febbraio. In quell’occasione, il Comune e la Provincia si presenteranno di fronte alla commissione ministeriale. La nomina della Capitale Italiana della Cultura 2028 si avvicina.

Anche le associazioni di categoria tifano in vista dell’audizione che il 27 febbraio porterà Massa e la sua Provincia di fronte alla commissione ministeriale che nominerà entro marzo la Capitale Italiana della Cultura 2028. "Questa candidatura è una straordinaria occasione di crescita e di visione – dice Bruno Ciuffi, presidente provinciale di Confcommercio –. Parliamo di un progetto che va oltre il titolo in sé: significa mettere al centro l’identità di Massa, valorizzarne la storia, le eccellenze e il potenziale economico. Da commerciante dal 1991 e oggi presidente di Confcommercio Massa Carrara, vedo in questa candidatura un’opportunità concreta per commercio, turismo e per tutto il tessuto produttivo locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

