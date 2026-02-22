Intrigo Celik | la Serie A si scatena sul terzino della Roma la Juventus accelera

Zeki Celik sta attirando l’attenzione di diversi club dopo aver lasciato la Roma, a causa delle insistenti offerte di mercato. La Juventus ha accelerato i contatti per portarlo in squadra, mentre altri club di Serie A monitorano attentamente la situazione. La trattativa si fa più intensa, con i dirigenti che valutano le possibilità di un trasferimento a gennaio. La decisione finale potrebbe influenzare molto le strategie di mercato delle prossime settimane.

Il futuro di Zeki Celik si trasforma in un autentico caso di mercato che vede coinvolti i principali vertici della Serie A e diverse sirene della Premier League. Il terzino destro della Roma, pilastro della retroguardia di Gian Piero Gasperini ma con un contratto in imminente scadenza, è diventato l’oggetto del desiderio per chi cerca solidità e affidabilità sulla corsia esterna a condizioni vantaggiose. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, nonostante non sia ancora stata definitivamente chiusa la porta a una permanenza nella Capitale, l’accordo per il rinnovo con il sodalizio giallorosso appare attualmente lontano dall’essere siglato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Juventus, sondaggio per Çelik: terzino in scadenza con la RomaLa Juventus sta cercando un nuovo terzino destro e negli ultimi giorni ha messo gli occhi su Zeki Çelik, che a giugno lascia la Roma a parametro zero.

Intrigo Celik: la Juventus blocca il turco a parametro zero, rottura totale con la RomaLa Juventus ha deciso di bloccare Zeki Celik, portando il turco a parametro zero, dopo aver avuto un accordo con la Roma.

